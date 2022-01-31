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В Україні до 9 років тюрми засудили "кадровика" терористів "ДНР"

Засуджений нині переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.

Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу чоловіка, який вступив до терористичної організації "ДНР", збирав розвідувальні дані про Збройні Сили і шукав кадри для терористів. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації «ДНР», повідомили в пресцентрі. – Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема, під час активної фази боїв за Дебальцево у 2015 році". 

Зловмисник збирав інформацію про те, де розміщені військові частини ЗСУ, їхній склад, передислокації, а тоді передавав її представникам спецслужби Російської Федерації.

Фото: Пресцентр СБУ

Також він підбирав кадри для розвідувально-диверсійних груп ворожого угруповання «Оплот». Рівненський міський суд визнав мешканця Рівненщини винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Чоловік отримав 9 років позбавлення волі. 

Оскільки засуджений переховується на окупованих територіях, його оголосили в розшук.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила в Києві агента спецслужби РФ. Він збирав інформацію про військовослужбовців українських силових структур. Напередодні співробітники української контррозвідки затримали на лінії розмежування розвідника "ДНР". Він утікав з ОРДЛО через "знущання" ватажків і "кураторів" з РФ.

Віра Перун, Автор новин
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