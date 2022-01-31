Контррозвідка Служби безпеки України встановила особу чоловіка, який вступив до терористичної організації "ДНР", збирав розвідувальні дані про Збройні Сили і шукав кадри для терористів. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації «ДНР», повідомили в пресцентрі. – Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема, під час активної фази боїв за Дебальцево у 2015 році".

Зловмисник збирав інформацію про те, де розміщені військові частини ЗСУ, їхній склад, передислокації, а тоді передавав її представникам спецслужби Російської Федерації.

Фото: Пресцентр СБУ

Також він підбирав кадри для розвідувально-диверсійних груп ворожого угруповання «Оплот». Рівненський міський суд визнав мешканця Рівненщини винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Чоловік отримав 9 років позбавлення волі.

Оскільки засуджений переховується на окупованих територіях, його оголосили в розшук.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила в Києві агента спецслужби РФ. Він збирав інформацію про військовослужбовців українських силових структур. Напередодні співробітники української контррозвідки затримали на лінії розмежування розвідника "ДНР". Він утікав з ОРДЛО через "знущання" ватажків і "кураторів" з РФ.