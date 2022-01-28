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​У Києві викрили агента спецслужб РФ, який збирав інформацію про СБУ

Українця завербувало так зване "МДБ ДНР".

Служба безпеки України викрила чергового агента Російської Федерації у столиці України. За даними слідства, його завербувало так зване "МДБ ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.

Фото: СБУ

Про це інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.

За завданням кураторів, агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.

"Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку", – сказано в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента у Києві.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі затриманому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні у СБУ повідомили про затримання на Донеччині розвідника "ДНР", який втікав від "знущань" російських кураторів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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