"Рада не йде на канікули на два тижні. Депутати працюватимуть в комітетах", – Арахамія

Верховна Рада не працюватиме в пленарному режимі два тижні, але це не означає депутатські "канікули". Парламентарі будуть продовжувати роботу в комітетах, адже це дозволено робити в онлайн-режимі.

Про це в коментарі журналістам повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Не треба казати, що це на канікули – це неправда. Бо більшість законопроєктів ннапрацьовуються в комітетах. Я кажу – давайте на два тижні підемо в комітети. Чому? Тому що ми прийняли роботу через Zoom дистанційно – навіть хворі депутати на ковід можуть з дому підʼєднатись і нормально напрацьовувати законопроєкти", – пояснив він.

Арахамія вважає, що депутати заражалися би ланцюговою реакцією один від одного, якщо з таким рівнем захворюваності продовжували б ходити в Раду. Нині в парламенті хворіють на ковід близько 40 парламентарів.

"Треба якийсь інкубаційний період, щоб люди посиділи вдома попрацювали за допомогою онлайн-документів", – додав він.

Арахамія вважає, що низька явка депутатів "Слуги народу" не свідчить про розпад монокоаліції, про який розповідає опозиція.

Сьогодні парламент закрив шосту сесію без голосування за законопроєкти та депутатські звернення. У залі тільки заслухали звіти міністрів. Наступний тиждень також мав бути пленарним, оскільки він є початком нової сесії, але вчора через високу захворюваність серед депутатів ухвалили рішення змінити календарний план і до 15 лютого працювати в комітетах. Зміна припала тільки на три пленарні дні.