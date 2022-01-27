Верховна Рада через високу захворюваність замість 3 пленарних днів працюватиме в комітетах

Верховна Рада України на початку сьомої сесії, що стартує наступного тижня, замість трьох пленарних днів працюватиме в комітетах.

Відповідне рішення ухвалено 233 голосами на засіданні 27 січня.

Сесія відкриється у вівторок, після чого парламентарі будуть брати участь у засіданнях комітетів, оскільки це дозволено робити дистанційно. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дав доручення всім комітетам працювати в ці дні.

Зміни до календарного плану повʼязані з великою кількістю захворілих на ковід, зкорема й серед депутатів та працівників Апарату.

Очільник профільного комітету Михайло Радуцький заявив, що добова кількість хворих по країна може сягнути і 60 000. Водночас спостерігається менша госпіталізація серед дорослих. Він закликав бути депутатів і всіх українців обачними.

Нагадаємо, станом на ранок 27 січня тільки в одній фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіє 23 депутати фракції. Станом на ранок понеділка було відомо про 11 захворілих на ковід народних депутатів та 34 працівників Апарату Верховної Ради.