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Верховна Рада через високу захворюваність замість 3 пленарних днів працюватиме в комітетах

Робота в комітетах дозволена в онлайн-режимі. 

Верховна Рада через високу захворюваність замість 3 пленарних днів працюватиме в комітетах
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада України на початку сьомої сесії, що стартує наступного тижня, замість трьох пленарних днів працюватиме в комітетах.

Відповідне рішення ухвалено 233 голосами на засіданні 27 січня.

Сесія відкриється у вівторок, після чого парламентарі будуть брати участь у засіданнях комітетів, оскільки це дозволено робити дистанційно. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дав доручення всім комітетам працювати в ці дні. 

Зміни до календарного плану повʼязані з великою кількістю захворілих на ковід, зкорема й серед депутатів та працівників Апарату.

Очільник профільного комітету Михайло Радуцький заявив, що добова кількість хворих по країна може сягнути і 60 000. Водночас спостерігається менша госпіталізація серед дорослих. Він закликав бути депутатів і всіх українців обачними.

Нагадаємо, станом на ранок 27 січня тільки в одній фракції "Слуга народу" COVID-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіє 23 депутати фракції. Станом на ранок понеділка було відомо про 11 захворілих на ковід народних депутатів та 34 працівників Апарату Верховної Ради.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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