Порошенко: Путін так само може здійснити вторгнення у країни Балтії, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю британській телерадіокорпорації BBC закликав до єдності та підтримки України.

«Наміри Путіна є цілком серйозними. Раніше світ розумів, що це небезпека для України, а зараз ні в кого не залишилося ілюзій, і всі розуміють, що це небезпека для європейської та глобальної безпеки. Тому що Путін так само може здійснити вторгнення у країни Балтії, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу всього світу. І в цій ситуації всі розуміють, що інвестування в українську безпеку означає інвестування у їхню власну безпеку», – зазначив Порошенко.

На думку експрезидента, об’єднана та сильна Україна є правильною відповіддю Путіну.

«Якщо ви запитаєте, що зараз Україні потрібно від Заходу. По-перше, ми маємо підвищити обороноздатність України. Ми маємо зробити Росію слабшою запровадженням санкцій, оголошенням жорстких санкцій, якщо Путін продовжуватиме агресію. Ми маємо надати Україні План дій щодо членства в НАТО – і це буде правильною відповіддю на шантаж Путіна не лише від України, але й від цілого світу. Ніяких поступок Росії», – резюмує п’ятий Президент.