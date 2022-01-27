У Міністерстві внутрішніх справ ініціювали створення спеціальної комісії для вивчення обставин стрілянини в Дніпрі, у вчиненні якої підозрюється солдат-строковик Національної гвардії України.

Також МВС та профільний комітет парламенту обговорять питання створення військової поліції. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Іонушас, передає кореспондентка LB.

"Екстраординарна подія, коли таке стається. Потрібно дуже уважно вивчати обставити. Але мене бентежить інше – дійсно, ми кажемо про військовослужбовця, який має навики, і щодо його подій повинні все ж таки і розслідування, і оперативні дії здійснювати навчені люди. На жаль, у нашій державі немає військової юстиції, військової поліції. Тому, якщо ми кажемо про те, як зараз працювала поліція – це дуже добре, але ми повинні зробити висновки. Денис Анатолійович Монастирський вже ініціював створення певної комісії, яка буде детально вивчати події", – зазначив він.

Іонушас зазначив, що за такий злочин передбачено найсуворіше покарання. Він наголосив, що потрібно вивчати і більш детально підходити до психологічного стану військових.

"Друге – для військових повинні бути спеціально навчені люди, треба обгвоорити створення військової поліції", – додав він.

Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегам. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.

Серед загиблих – пʼятеро військових і одна цивільна людина. Хто саме поранений – не повідомляється.

Для затримки зловмисника ввели оперативний план "Сирена". Мотиви хлопця поки не повідомляються. ДБР розпочало кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Підозрюваного затримали близько 9:30.