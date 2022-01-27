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Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ

Представник РФ заявив, що росіянам "Стамбул логістично не зручний...".

Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ
Фото: EPA/UPG

Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення очних зустрічей Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у пресрелізі за підсумками першого засідання ТКГ у 2022 році.

"У відповідь на прохання голови ОБСЄ, Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ, за умови досягнення консенсусу", – сказано в повідомленні.

Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посол Міко Кіннунен подякував Туреччині за пропозицію, а також поінформував учасників дискусій щодо можливості повернутися до очних засідань.

"Переконаний, що особисті зустрічі покращать якість та підвищать конфіденційність наших переговорів", – сказав він.

Представник окремих районів Донецької та Луганської областей від української делегації у ТКГ Сергій Гармаш розповів, що Москва відкинула пропозицію щодо Стамбула.

"Представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам "Стамбул логістично не зручний...", їм "краще Мінськ", або навіть "міста РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ", – написав Гармаш у фейсбуці.

За його словами, питання з локацією, як і з можливістю зустрічей офлайн ТКГ залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "залагодити розбіжності" між двома країнами. У відповідь у Кремлі висловили сподівання, що Туреччина "вплине на українців".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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