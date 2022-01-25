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"Визнання Держдумою РФ т.з. ОРДЛО буде означати вихід Росії з Мінських домовленостей, – Резніков

"У мене передчуття, що вони не наважаться на це".

"Визнання Держдумою РФ т.з. ОРДЛО буде означати вихід Росії з Мінських домовленостей, – Резніков
Фото: скрин відео

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував ймовірне рішення Держдуми Росії щодо легітимізації бойовиків на Донбасі

За його словами, ініціативи російських комуністів – це провокації, які мають на меті примусити українців нервувати, повідомляє кореспондентка LB.ua

"Заклики визнати незаконні терористичні угруповання на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, згідно з Мінськими угодами це ОРДЛО, звучать не вперше. Це старий наратив. Так само, як нібито там немає росіян. Нагадаю, 2 тисячі кадрових офіцерів російських збройних сил присутні на постійній основі в ОРДЛО і здійснюють там командування першим та другим армійським корпусами, які сформовані із найманців та інших покидьків", – розповів міністр оборони журналістам у кулуарах парламенту.

Олексій Резніков наголосив: якщо Держдума визнає ОРДЛО, це буде для Росії очевидним кроком щодо виходу з Мінських угод, демонстрацією, що вони по суті відмовляються від цих домовленостей. 

"У мене передчуття, що вони не наважаться на це", – резюмував глава Міноборони. 

Нагадаємо, що Державна Дума РФ планує розглянути звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання окупованих територій Донбасу окремими "республіками". Відповідне звернення до президента РФ Володимира Путіна 19 січня ініціювали депутати російської Держдуми від КПРФ. Крім того, депутати закликали якнайшвидше розпочати переговори з "ДНР/ЛНР" для "створення правової основи міждержавних відносин".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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