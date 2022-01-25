Зеленський не святкуватиме день народження і проведе його на роботі, – речник

Фото: фейсбук Сергія Никифорова

Сьогодні, 25 січня, президентові України Володимиру Зеленському виповнюється 44 роки. Однак глава держави уродини не святкуватиме – проведе день народження на роботі.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

"Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи", – написав він у фейсбуці.

Для охочих долучитися до ініціативи Никифоров опублікував інформацію про дитячі будинки "різного спрямування та географії" та їхні реквізити.

"Підтримати їх - буде найкращим подарунком для Президента України в цей день", – наголосив речник Зеленського.

У переліку – будинок дитини "Антошка" в Краматорську, обласний будинок дитини №1 у Львові, Боярський будинок дитини, Криворізька міська дитяча лікарня №4, дитяча міська лікарня в Полтаві.

Володимир Олексиндрович Зеленський – шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. Народився 25 січня 1978 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. До вступу на посаду глави держави здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010-2012).