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Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)

Розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії. 

Зеленський сьогодні скликає РНБО (доповнено)
Фото: .president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 січня, збирає засідання Ради національної безпеки й оборони.

Засідання почнеться о 17:00, повідомили LB.ua джерела в апараті РНБО. Згодом це офіційно підтвердили на сторінці РНБО в Facebook.

"На засіданні розглядатимуться питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо", – йдеться у повідомленні.

Орієнтовно о 18.30 відбудеться брифінг Секретаря РНБО України О. Данілова. 

Нагадаємо, на засіданні РНБО 30 грудня розглядали 21 питання. Переважно вони стосувалися питань державної безпеки. Проте йшлося і про санкції проти компаній-будівельників Керченського мосту.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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