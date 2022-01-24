Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня зовнішньої розвідки України висловив шану всьому особовому складу Служби зовнішньої розвідки і вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема – загрозам суверенітету, територіальній цілісності та єдності. І в цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка.

Президент наголосив, що інформація щодо планів та дій ворога в усіх сферах є надійною запорукою для ухвалення своєчасних та правильних рішень у складних ситуаціях.

Зеленський також відзначив роль СЗР у підготовці матеріалів з ключових аспектів безпеки, у супроводі переговорів у Нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, газовій проблематиці, питаннях "Північного потоку – 2", забезпеченні консолідованої підтримки України з боку міжнародної спільноти.

"Ми навчилися досить ефективно стримувати та протидіяти зовнішнім агресіям. Впевнений, настав час переходити до наступальних дій щодо відстоювання наших національних інтересів. Ви маєте досвід і можливості для втілення такої стратегії. Інтелект, здатність генерувати нешаблонні рішення для гострих проблем, відвага й самовідданість кожного розвідника мають і надалі залишатися дієвими інструментами для роботи на благо нашої держави", – переконаний президент.

Він також відзначив важливість отримання правдивої інформації, щоб нею ніхто не маніпулював, і щоб Україну ніхто не використовував у своїх інтересах.

Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко подякував президентові за увагу та її підтримку. Він запевнив, що розвідники й надалі робитимуть усе можливе, щоб забезпечити вище керівництво країни якісною та оперативною інформацією.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Зеленський підписав закон "Про розвідку", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року.

Документ визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус та соціальні гарантії працівників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.

Відповідно до нього, розвідка – це організаційно-функціональне поєднання визначених цим законом розвідувальних органів і діяльності, яку вони здійснюють самостійно або у взаємодії між собою та з іншими суб'єктами розвідувальної спільноти з метою забезпечення національної безпеки і оборони України.

Основними завданнями розвідки визначено своєчасне забезпечення споживачів розвідувальною інформацією, сприяння реалізації національних інтересів України і протидія зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах.

При цьому споживачами розвідувальної інформації, відповідно до закону, вважаються насамперед президент, голова Верховної Ради, голова і члени Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, прем'єр-міністр, члени і секретар Ради національної безпеки і оборони.