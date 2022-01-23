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В Офісі президента прокоментували дані британської розвідки щодо прокремлівського ставленика

Радник голови ОП Подоляк зазначив, що Кремль з 2014 використовував у своїх інтересах "частину хоча і маргінальних, але все ж таки існувавших політичних і громадських структур, діячів".

В Офісі президента прокоментували дані британської розвідки щодо прокремлівського ставленика
Михайло Подоляк
Фото: РБК Україна

Британська розвідка не повідомила щодо плану Росії поставити прокремлівського ставленика на чолі України нічого такого, чого б не розуміли українці. Але у Києва "нема жодного сумніву в тому, що британський уряд абсолютно чітко, в деталях, в персоналіях розуміє, що відбувається в Україні", заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі BBC News Україна

"Якщо неупереджено подивитись на повідомлення з Британії, то треба буде визнати: вони не сказали нічого такого, що українці самі не розуміли про частину політичного спектра в Україні", – зазначив він.

Подоляк нагадав, що ще від початку війни Росії проти України Кремль використав у своїх інтересах "частину хоча і маргінальних, але все ж таки існувавших політичних і громадських структур, діячів".

Він також вважає, що посилення проросійських політиків в Україні є наслідком помилкових кроків попередньої влади. 

Нагадаємо, британське МЗС заявило, що Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків, кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.

Сам екснардеп це заперечив, а російське МЗС назвало поширені дані "дезінформацією".

Телерадіокомпанія CNN з посиланням на джерела повідомила, що США мають докази щодо прагнень Росії “поставити” в Україні лояльну Кремлю владу, що є аналогічними доказам Великобританії.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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