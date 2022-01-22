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Росія обурена розвитком української мови в Україні

Російське МЗС відповіло на спростування дезінформації новою дезінформацією.

Росія обурена розвитком української мови в Україні
Фото: Макс Требухов

У Міністерстві закордонних справ РФ поскаржилися на те, що в Україні українська мова приходить на зміну російській у різних сферах, зокрема в освіті.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

Держдепартамент США 20 січня опублікував інформаційний бюлетень про російську дезінформацію стосовно України, в якому серед іншого звернув увагу на те, що в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО українці стикаються з придушенням їхньої культури та національної ідентичності, а також живуть за умов жорстоких репресій та страху. При цьому в США зазначають, що немає жодних достовірних даних про те, що будь-які етнічні росіяни чи російськомовні перебувають під загрозою з боку української влади.

У відповідь на це офіційна Москва заявила, що нібито ситуація з правами людини в Криму, включаючи становище національних меншин, "не просто покращилась... а стала якісно іншою". Крім того, російське МЗС вкотре обурилося підтримкою української мови в Україні і побачило в цьому "жахливі масштаби" порушень та утиск російськомовних громадян.

"Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів. Влада країни приймає дискримінаційні закони про мову, освіту, т.зв. корінні народи, витісняючи російську мову з усіх сфер життя", - сказано в повідомленні російського МЗС.

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Джерело: Украинская правда
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