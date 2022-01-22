Народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко закликав демократичні сили об'єднатися заради держави. Про це він заявив на Національному круглому столі «Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави».

“Дуже своєчасно і дуже символічно, що ми саме в День Соборності проводимо форум, круглий стіл із закликом і головним девізом “єдність”. Хто був у Фастові, може переконатися, що штабний вагон, де була підписана історична угода про об’єднання УНР і ЗУНР, і досі мертво стоїть на коліях. Але ідеї, які були там задекларовані, ці ідеї як ніколи актуальні для сьогоднішньої України”, – сказав він.

Порошенко додав, що об’єднуватись не важко і це не про українців – «де два українці, там три гетьмани».

“Я пишаюсь тим, що в 2014-му році я як Верховний Головнокомандувач спільно з Урядом на чолі з Арсенієм Яценюком, спільно з парламентською коаліцією, де обєдналися різноманітні сили, 5 партій об‘єдналися в конституційну більшість, дали відсіч російському агресору і де-факто зберегли державу. І зараз треба просто повторити той вчинок. З іншого боку нам не можна повторювати помилки пращурів. Від Гетьмана Скоропадського до отамана Зеленого. Коли внутрішні чвари знищили державу”, – зауважив Порошенко.

“Всі як один чоловік станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших» – слова Симона Петлюри на Софійській площі в січні 1919 року. Як краще сказати, що зараз нам треба робити?”, – акцентував він.

Очільник партії “Європейська солідарність” закликав до єдності – до символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз.

“Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об’єднання. Вчора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб‘язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об’єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об’єднання”, – зауважив Порошенко.

Нардеп додав, що у разі, коли не буде влади – треба об’єднатися демократичним опозиційним силам.

“Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз. За час війни ми відкрили прості істини. Перша істина. Той хто не годує свою армію – буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру – готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об’єднання цих трьох істин – четверта. Це є «геть від Москви», разом – до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об’єднає”, – підсумував він.