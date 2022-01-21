НАТО запросило Україну долучитися до формування Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року

Північноатлантичний Альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

Зазначається, що оновлена концепція дасть розуміння щодо політики Альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами.

"Як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді. Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років", – зазначила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи підсумки свого візиту до Брюсселю.

Вона наголосила, що країни Альянсу вже сказали чітке “ні” агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО.

"Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, в березні 2021 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу, рекомендації якої мали стати основою для розробки позиції щодо стратегічного бачення розвитку Альянсу на наступне десятиліття. За ініціативи Стефанішиної Україна долучилась до цього процесу та надавала НАТО і експертам свої пропозиції, які були враховані у фінальній доповіді робочої групи.

Наразі НАТО розпочинає безпосередню підготовку Стратегічної концепції до 2030 року. Цей документ Генеральний секретар запропонує головам держав та урядів Альянсу на Саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.

Зазначимо, що Росія вимагає юридичних гарантій, що держави Східної Європи ніколи не зможуть стати членами Альянсу. При цьому перемовник від РФ на саміті з США Сергій Рябков прямим текстом висунув вимогу ніколи не долучати до НАТО саме Україну. Окрім цього, Кремль хоче зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

У разі відмови НАТО від "гарантій безпеки" Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз". Заступник Лаврова Сергій Рябков, який брав участь у російсько-американських перемовинах у Женеві, заявив, що НАТО "треба збирати манатки та повертатися до рубежів 1997 року".