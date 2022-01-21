Блінкен пояснив слова Байдена про "незначне вторгнення" РФ в Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прокоментував слова президента Джо Байдена щодо "незначного вторгнення" Росії в Україну. Він пояснив, що Байден мав на увазі інші сценарії втручання РФ в Україну.

Текст інтерв’ю Блінкена німецькому телеканалу ZDF опубліковано на сайті Держдепу.

"Президент мав на увазі те, що існують інші сценарії, крім вторгненні російських військ в Україну, які можуть мати дуже подібні наслідки до того, що Росія могла б спробувати досягти", – заявив Блінкен.

Як наголосив Держсекретар США, якщо російський солдат перетинає український кордон, то "ми маємо глибоку проблему, явну атаку на Україну, чи то один солдат, чи тисяча солдатів".

Щодо інших сценаріїв російського вторгнення, то це може бути, наприклад, спроба організувати державний переворот, який усуне уряд, використовуючи гібридні методи, спецпідрозділи, "речі, які не так легко побачити".

"І те, над чим ми працюємо у дуже тісній координації, знову ж таки, протягом багатьох тижнів, – це переконатися в тому, що для кожного з цих можливих сценаріїв, для кожного з різних видів дій, які Росія могла б здійснити як нову агресію проти України, Сполучені Штати і Європа повністю скоординовані і маємо план ефективної боротьби", – пояснив Ентоні Блінкен.

Раніше президент США Джо Байден заявляв президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-який перетин російськими військовими кордону України означатиме нове вторгнення. Це вторгнення буде зустрінуто швидкою, жорсткою і єдиною відповіддю з боку США і союзників. Байден підкреслив, що російський президент у разі розв’язання війни заплатить велику й серйозну ціну. На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".

У свою чергу держсекретар Ентоні Блінкен перед зустріччю з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим звернувся до жителів Росії і заявив, що війна Росії з Україною становить для них небезпеку.