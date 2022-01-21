Новими санкціями США сигналізують РФ, що здавати інтереси України в угоду будь-кому вони не планують, - Мошенець

Санкції, на думку депутатки, є підтвердженням того, що Америка залишається стратегічним партнером.

Санкції, які Мінфін США запровадив проти депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина і колишніх політиків часів Януковича - Володимира Олійника та Володимира Сівковича свідчать, що штати орієнтуються у ситуації в Україні та не планують здавати інтереси нашої держави.

Про це заявила народний депутат зі «Слуги народу» Олена Мошенець.

«Сигнал, який надіслав Мінфін США Російській Федерації і її посіпакам в Україні, актуальний, як ніколи. Бо він означає, — США прекрасно володіють ситуацією в нашій країні й «зливати» українські інтереси в угоду будь-кому не планують», – зазначила Олена Мошенець.

Ці санкції, на думку народної депутатки, — чергове підтвердження, що Америка залишається нашим стратегічним партнером.

"Ті, хто бачив зраду в політиці США щодо України й транслював російські наративи щодо «зливу» українських інтересів нашими стратегічними партнерами, хай не поспішають з передчасними висновками", - заявила депутатка.