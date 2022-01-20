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Соратники Разумкова створили ГО "Команда Разумкова"

Колишній спікер рухається до створення партії.

Соратники Разумкова створили ГО "Команда Разумкова"
Фото: Макс Требухов

Соратники колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова створили громадську організацію під назвою "Команда Разумкова".

За даними аналітичної системи YouControl, ГО "Команда Разумкова" була зареєстрована на початку грудня 2021 року.

Її засновниками є депутати від "Слуги народу" Василь Мокан та Неллі Яковлєва, а також речниця Разумкова Ольга Туній. Остання також є керівницею цієї громадської організації.

Нагадаємо, що 7 жовтня Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

27 жовтня Разумков оголосив про намір створити нову політичну силу, а 16 листопада в Верховній Раді офіційно оголосили про створення міжфракційного обʼєдання Разумкова "Розумна політика". До його складу увійшли більше 20 депутатів, переважно зі "Слуги народу".

За останніми соціологічними опитуваннями, потенційна партія Разумкова може претендувати на потрапляння до Верховної Ради, її рейтинг знаходиться в районі прохідного бар'єру.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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