Заступник Лаврова заявив, що Росія "не буде нападати, атакувати, вторгатися" в Україну

"Немає жодних причин, щоб почалася повномасштабна війна в Європі".

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що його країна не збирається нападати на Україну.

"Я вірю, що немає жодних причин для того, щоб почалася повномасштабна війна в Європі чи деінде. Ми не хочемо і не вживатимемо жодних дій агресивного характеру, ми не нападатимемо, атакуватимемо, вторгатимемося - або ще щось - в Україну", - цитує Рябкова російський РБК.

Нагадаємо, що напередодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія здатна в будь-який момент розпочати нове вторгнення в Україну.

Державний департамент США припускає, що Росія може використати військові навчання в Білорусі для прикриття і атакувати Україну з півночі. Спільні військові навчання Росії і Білорусі "Союзна рішучість" відбудуться 10-20 лютого, але російські збройні сили та техніка вже почали заїжджати.