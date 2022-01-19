Блінкену важливо було б зустрітися в Україні з усіма демократичними силами, - Порошенко

У держсекретаря наразі заплановані зустрічі лише з президентом та міністром закордонних справ.

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що зробити Росію слабкою можуть лише санкції. Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу CNN.

«З кожним днем, крок за кроком, Захід робить більше, і це є позитивним. Те, що нам потрібно сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям», – зауважив Порошенко. - А Україну слід робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові оборонні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектронного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання».

На думку Порошенка, держсекретар США Ентоні Блінкен мав би зустрітися не лише з президентом Зеленським, а й з усіма демократичними силами.

«Внутрішня єдність є дуже важливим чинником зміцнення стійкості України для захисту себе, Європи та світу», – переконаний Петро Порошенко.

Нагадаємо, державний секретар Ентоні Блінкен вранці 19 січня прибув до Києва. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.