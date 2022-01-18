"Поблизу українського кордону немає ані балерин, ані поетів", – Кулеба закликав Францію до жорсткішої політики щодо РФ

"Час облишити геополітичні химери, так само як і романтизовані уявлення про Росію".

Частина французької інтелектуальної еліти все ще має особливу прихильність до Росії, дехто зачарований її культурою. Але сьогоднішня Росія має мало спільного із балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо ані балерин, ані поетів.

Про це йдеться в авторській статті міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Le Figaro, текст якої опубліковано на сайті МЗС України.

"Я добре знаю, що частина французької інтелектуальної еліти все ще має особливу прихильність до Росії. Дехто зачарований російською культурою, від Толстого до “Большого”. Інші скептично ставляться до США і вважають відносини з Росією альтернативою. Треті пропонують геополітичну гру: тісніше співпрацювати з Росією, аби нібито завадити зближенню Росії з Китаєм. Не хочу нікого розчаровувати, але сьогоднішня Росія має мало спільного із російським балетом чи літературою, і поблизу українського кордону ми не бачимо сьогодні ані балерин, ані поетів. Росія не має і вагомої ролі у протистоянні США та Китаю", – зазначив український міністр.

На переконання Кулеби, якщо європейській дипломатії не вдасться запобігти новому нападу Росії на Україну, весь порядок безпеки на континенті буде порушено. Апетит Росії в Європі лише зростатиме.

"Час облишити геополітичні химери, так само як і романтизовані уявлення про Росію, зробити вимогливий діалог справді вимогливим і посилити політику реального стримування", – заявив глава української дипломатії.

Дмитро Кулеба закликав Францію до жорсткішої політики щодо РФ.

"Володимир Путін – опортуніст. Я переконаний, що поворот Франції до жорсткішої політики щодо Москви здатен фундаментально змінити розрахунки в Кремлі. У цей вирішальний час Європа має твердо захищати власні принципи. Сьогодні, більше ніж коли-небудь раніше, безпека України – це безпека Європи", – наголосив він.

Кулеба додав, що Україна високо цінує зусилля президента Франції Еммануеля Макрона, аби повернути Володимира Путіна за стіл переговорів у "нормандському форматі".