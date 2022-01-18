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Зеленський проведе переговори з Дудою в Польщі 20-21 січня

Консультації стосуватимуться безпекової ситуації та загроз зі сторони РФ. 

Зеленський проведе переговори з Дудою в Польщі 20-21 січня
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у четвер і п'ятницю відвідає Польщу для консультацій з польським колегою Анджеєм Дудою. На зустрічі будуть говорити про ситуацію з безпекою в регіоні та загрози, що походять з Росії.

Про це повідомляється на сайті президента Польщі.

Повідомляється, що зустріч має відбутися в місті Вісла, де розташована резиденція президента Польщі.

Напередодні майбутню зустріч Дуди і Зеленського анонсував голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, не назвавши дат.

Нагадаємо, що востаннє Зеленський і Дуда бачилися 20 грудня в резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині під час саміту Люблінського трикутника за участю президентів України, Польщі та Литви.

Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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