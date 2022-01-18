Українські єврооблігації продовжують дешевшати, ставка за бондами з погашенням у 2022 року підскочила до рекордних 26,5%

Цінні папери з України все більше вважаються ризиковими.

Котирування єврооблігацій України продовжують падати через загрозу нового вторгнення Росії.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", ціна найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні 2022 року втратила 3,3%, внаслідок чого ставка до погашення за ними підскочила з 19,5% до рекордних 26,5%.

Збільшується прибутковість й інших бондів. Ставки за паперами з погашенням у 2023-2024 роках підскочили до 16,3% і 16% відповідно, з погашенням у 2025-2026 роках - до 14,5% і 13,2% відповідно, з погашенням у 2027 році - майже до 12%.

Найдовші євробонди з погашенням у 2032 році, що впали в ціні на 2,3%, тепер мають ставку до погашення понад 11% річних.

Також подешевшали ВВП-варанти. Тепер їх вартість становить лише 74,2% від номіналу.

Загалом з минулої середи, коли розпочався обвал євробондів і ВВП-варантів України через войовничу риторику Росії, вони впали на 10-17%, ставка за найкоротшими паперами підскочила на 18,8 п.п., а за паперами із погашенням у 2023-2024 роках – на 5,7-5,9 п.п.

Розпродаж українських єврооблігацій торкнувся й акцій. Найбільше впали в ціні акції гірничорудної компанії Ferrexpo, що контируються на Лондонській фондовій біржі (LSE), чиї залізорудні активи розташовані в Полтавській області.

Нагадаємо, що Росія вимагає від НАТО відмовитися від розширення на схід і може напасти на Україну, щоб не допустити її вступу до Альянсу.