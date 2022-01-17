Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України заявила про ліквідацію незаконної криптоферми, діяльність якої супроводжувалась крадіжкою "промислових обсягів електроенергії з державного об’єкта критичної інфраструктури".

На сайті СБУ повідомляється, що нелегальний майнінг відбувався в одному зі складів на території Одеси. Техніку підключили до державної електромережі без дозволу.

"Протиправна діяльність могла призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, у тому числі під час залізничних перевезень", - заявили в СБУ.

На складі, де була облаштована криптоферма, та у двох ймовірних організаторів майнінг провели обшуки. Було вилучено 100 одиниць комп'ютерної техніки, засоби зв'язку та документацію, яка нібито підтверджує протиправну діяльність.

Вилучені предмети та матеріали направили на експертизу.

Підозрюваних у цій справі поки що немає.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що прямої заборони на здійснення майнінгу в Україні не існує, а тому в принципі він є легальним. Уряд України ще в 2018 році повідомляв про намір визнати майнінг окремим видом економічної діяльності, проте цього так і не сталося. Тому майнери зараз можуть вибирати КВЕД на власних розгляд, наприклад - 63.11 "Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність".

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про віртуальні активи, який повинен був легалізувати біткойни та інші криптовалюти. Проте президент Володимир Зеленський наклав на нього вето, і депутати досі не розглянули пропозиції глави держави до цього законопроєкту.