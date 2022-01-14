На Черкащині починають реконструкцію 5 обласних лікарень

У Черкаській області планують системно модернізувати 5 медичних закладів, які надають послуги усім мешканцям області. Йдеться про Черкаську обласну лікарню, Обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф, Черкаську обласну дитячу лікарню, а також обласний Кардіологічний центр і онкодиспансер. Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

«Обрані нами проєкти втілюватимемо у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Більшість із них масштабні, а тому розраховані на кілька років. Наша мета – якісний сервіс, сучасна матеріально-технічна база та доступні послуги для всіх жителів Черкащини», - заявив голова обласної адміністрації Олександр Скічко.

Ремонт Черкаської обласної лікарні було почато минулого року, в ході чого реконструювали відділення екстреної допомоги. Протягом 2022-2023 років утеплять всі корпуси, відремонтують внутрішні приміщення і закуплять нове обладнання.

«На сьогодні Черкащина – серед кількох областей, де немає єдиної центральної диспетчерської. Структурні підрозділи служби розміщені по всьому місту. Цю ситуацію виправлятимуть уже цьогоріч», - кажуть в ОДА.

Минулого року оновили весь парк «швидких», наступним кроком стане створення єдиного Обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф.

Черкаська обласна дитяча лікарня має стати центром надання всіх видів допомоги молодшим пацієнтам. Для цього збудують новий корпус, в якому розмістять відділення екстреної допомоги і діагностичне відділення з боксовими палатами. Збудують гуртожиток для пацієнтів і їх рідних та відремонтують існуючі будівлі.

В обласному кардіоцентрі протягом 2022-2023 років збудують новий корпус серцево-судинної хірургії площею 8-9 тис. кв м.

«Відкриття нового корпусу дозволить збільшити кількість проведених операцій на відкритому серці у 3 рази – до 4,5-5 тис. Крім того, цей проєкт дозволить на 50% зменшить летальність при інфаркті міокарда», - пояснив Скічко.

В обласному онкологічному диспансері збудують новий бункер для лінійних прискорювачів.

Як повідомлялось, цього року за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартує реконструкція 48 багатопрофільних обласних клінічних лікарень для дорослих і дітей.