Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв

Як енергетична криза вдарить по українському бізнесу та продовольчому кошику українця на початку 2022-го – з'ясовував LB.ua.

У кінці грудня та на початку січня в уряді заявили, що підготували пакет заходів підтримки та здешевлення газу для соціальних продуктів. Однак уже після Різдва від дотичних до керівництва держави радників з’явилася інформація про наміри ввести талони на продукти харчування .

Під удар потрапили виробники товарів першого вжитку – це компанії, що печуть хліб та кондитерку, випускають молочні та м'ясні продукти.

За 2021 рік ціна на газ для промисловості зросла з 5-6 до 71 тисячі гривень (біржова середньозважена ціна природного газу місячного ресурсу станом 12 січня 2022 року. – LB.ua) за тисячу кубометрів газу. Для населення та теплогенерації ціни зберегли на фіксованому низькому рівні. Однак бізнес залишився з подорожчанням наодинці, і це загрожує не лише підвищенням ціни продукції, а й, власне, існуванню цілих галузей.

Фото: roshen.com

Це лише «цукерки»

Напередодні 2022 року низка кондитерських компаній, повідомили про плани повністю або частково згорнути виробництво продукції. Причиною стали високі ціни на газ.

«При вартості газу для виробничих потреб у 73 тисячі гривень за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво. Адже за такої собівартості продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках. Частина компаній галузі вже повідомили про плани повністю або частково згортати виробництво продукції», – наголосив президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

Висока вартість газу насамперед впливає на те, що випікають у печах на газі. Далі йде карамельна продукція. Також під загрозою виробники меленої та зернової кави, оскільки вони закуповують сировину, а вже на місці обсмажують її. Це теж роблять у печі, що працює на блакитному паливі.

В інтерв'ю сайту «Ділова столиця» Олександр Балдинюк повідомив, що за таких цін українські компанії будуть змушені звільняти частину колективу та підвищувати ціну на солодощі щонайменше на 10-12 відсотків.

«Ми вже піднімали ціни цього року, – каже Олександр Балдинюк. – З початку року ціни на кондитерську продукцію зросли на 25-30%, але це середня температура по палаті. Зараз, щоб частково компенсувати вартість цього газу, за приблизними підрахунками, на найближчий місяць потрібно піднімати ціни відсотків на 10-12. Це зараз, а якщо газ буде по 70 тисяч, відверто скажу, я не знаю, що робити».

Фото: Всеукраїнський Форум Україна 30 Президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк

Підняття цін призведе до того, що вітчизняні виробники втратять зовнішні ринки, які завойовували роками, а на прилавках магазинів знову можна буде побачити солодощі з Європи та Білорусі.

«Ми програємо конкуренцію. У нас найдорожчий у світі цукор. Останні півтора року він коштує дорожче на 70%, ніж у світі. За минулий рік удвічі зросли ціни на борошно, яйця. Ціни на газ зросли із семи до 44-45 гривень за метр кубічний. Особливо це позначилося на виробництві карамельних і борошняних солодощів. Ми не можемо закрити це просто підняттям ціни (продукцію не будуть купувати через високу ціну. – LB.ua). Такої тяжкої ситуації не було навіть у 90-ті», – розповів Lb.ua голова асоціації кондитерів, додаючи, що за рік імпорт кондитерської продукції вже зріс на 25-30%.

Хліб теж подорожчає

За даними об'єднання виробників хліба «Укрхлібпром», до газової кризи у собівартості хліба на 40-45% займало борошно, 27% – логістика, а енергоносії – 10-12%. Зараз ситуація змінилась.

Президент асоціації пекарів Юрій Дученко заявив, що на початку року вартість газу в одній хлібині складала 50 копійок, а тепер п’ять гривень.

За його словами, ситуація з цінами на газ може призвести до подорожчання хлібу та зупинки виробництва.

Фото: apk-inform.com Президент асоціації пекарів Юрій Дученко

«Стрімке подорожчання газу поставило на межу виживання харчову та переробну галузі. У пекарів є загроза зупинки виробництва», – пояснює Юрій Дученко.

Молоко, яйця, м’ясо

Кризова ситуація й у виробників молока, м'яса та яєць. Керівник Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський розповів BBC Україна, що газ для них надзвичайно важливий, а за рік подорожчав з 5 гривень за кубометр у січні 2021 року до 50-60 гривень у січні 2022 року.

Для молочної галузі він називає критичною ціну на газ у 20 гривень за кубометр, яку вже давно минули.

«Більше пів року галузь працює у збиток. Можливе призупинення діяльності молокопереробних підприємств», – анонсував Чагаровський.

Фото: agropolit.com Керівник Спілки молочних підприємств Вадим Чагаровський

Співзасновник групи компаній «Молочний альянс» (торгові марки «Яготинське», «Пирятин», «Славія») Олександр Деркач уже анонсував можливу зупинку роботи своїх підприємств.

Група в кінці 2021 року попередила торгових партнерів про неможливість далі працювати зі збитками.

Виробники молочних продуктів нарікають, що суттєво підвищувати ціни не виходить, а з ринку їх може витіснити продукція з тієї ж Польщі.

Молочники просять допомоги в уряду, однак особливих ілюзій стосовно цього не мають, тому пропонують домовлятися учасникам ринку.

«Ми змушені звернутися до господарств (молочних. – LB.ua): давайте на період до стабілізації ситуації з цінами на газ знизимо на кілька процентів ціни на молокосировину. Адже їхня рентабельність дозволяє це зробити. І звернулись до торговельних мереж: прийміть наші економічно обґрунтовані ціни і скоротіть дебіторську заборгованість до рівня договірних умов. Ми не ставимо ультиматумів, а лише пропонуємо спільно побороти цю кризу. Від того всі виграють на перспективу», – констатують представники Спілки молочних підприємств.

Фото: 1news.com.ua

Газ дуже важливий для птахівництва, зокрема, він впливає на здорожчання комбікорму, який виріс у ціні на 20-25%. За даними Союзу птахівників України, вартість газу в кілограмі птиці складала 1,6 гривні, а в січні складе 14 гривень, якщо вартість кубометру газу буде на рівні 60 гривень.

Це призведе до подорожчання цін на м’ясо та яйця. Керівник Союзу птахівників Сергій Карпенко прогнозує, частина компаній закриються, а українські виробники програють конкуренцію на зовнішніх ринках Росії, Білорусі та Польщі.

Продуктові картки в «Дії»

А 4 січня 2022 року радник президента з економічних питань Олег Устенко розповів, що через подорожчання продуктів харчування в Україні може з’явитися програма підтримки незахищених верств населення.

«Які саме варіанти розглядаються. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і впровадження food stamp (спеціальних талонів для отримання чи придбання за зниженими цінами харчів. – LB.ua) у системі «Дія» – так званих продуктових чеків, як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі потреби», – сказав він.

Фото: Oleksandr Prokopenko / Facebook Олег Устенко

За його словами, у 2022 році ймовірне збільшення цін на сировинну продовольчу групу (зерно, цукор, какао тощо) від 10% до 20%. Оскільки продовольча група в українському споживчому кошику – майже 50%, навіть таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком для населення, тож у владі й заговорили про талони на харчі.

Уже в середу, 12 січня 2022 року Кабмін вирішив на час карантину запровадити державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Торговельна надбавка на них не може перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни.

Повідомляють, що, за даними Державної служби статистики, з початку року середня ціна зросла на такі продукти:

олія – на 48% (більше ніж 20 гривень);

курятина – майже 27% (15 гривень);

гречка – майже 24% (близько 9 гривень);

цукор – майже 35% (більше ніж 7 гривень);

макарони – 18,4% (3,7 гривні);

масло – більше ніж 12% (5,5 гривень);

яйця – 11,5% (більше від трьох гривень);

пшеничне борошно – 15,4% (майже дві гривні);

молоко – більше ніж 9% (майже 2,5 гривні).

Саме ці товари увійшли до списку того, на що хочуть обмежити націнку.

Також цього ж дня уряд ухвалив порядок проведення спеціальних торгів природним газом для виробників соціально значущої продукції.

Фото: Victoriano Izquierdo/Unsplash

Наслідки

Ще 30 грудня 2021 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №1435, якою обмежив граничний рівень постачальницько-збутової надбавки до ціни природного газу на рівні не більше ніж 24% для виробників борошна та хліба, молока, курятини й соняшникової олії до 30 квітня 2022 року. І навіть визначив їх перелік за класифікацією видів економічної діяльності.

Натомість виробники заявляють, що вона не вирішує проблеми.

Як розповіли LB.ua у Всеукраїнській асоціації пекарів, зараз вони купують газ по 42-43 гривні за метр кубічний, тоді як, щоб вийти «в нуль», ціна за кубометр газу не має перевищувати 20 гривень.

Чи зможуть пекарі й інші виробники виконувати свої зобов’язання за вже укладеними контрактами без суттєвого підвищення цін на продукцію, буде зрозуміло вже наприкінці місяця. Станом на початок другої декади січня дешевого газу вони поки що не отримали.

Купити його обрані компанії зможуть 14 січня 2022 року, у п'ятницю, тоді мають стартувати торги. Можна сказати, ця дата є останньою та критичною, бо більшість компаній придбали вже задорогий для них газ по 44-45 гривень за метр кубічний лише на перші два тижні цього року. Особливо це критично для виробників хліба, де газ потрібен передусім для виробництва продукту, а не обігріву приміщень.

Фото: svoi.rodynna-kovbaska.ua

«У першу чергу пекарі чекають обіцяне здешевлення на природний газ. Питання мало бути вирішено до 10 січня, але, за дуже оптимістичним прогнозом, виробники отримають його не раніше від середини місяця! У більшості підприємств взагалі відсутні будь-які обсяги газу після 15 січня! Це може призвести до зупинки підприємств», – констатує в розмові з LB.ua президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Якщо газове питання не вирішать, то для компенсації витрат на сировину, енергоносії та інші складові собівартості підвищення цін може сягнути 30%.

«Сьогодні досягнуто певних компромісів із торговельними мережами щодо мінімального перегляду цін на продукцію. Проте ситуація залишається критичною, оскільки є всі передумови для подальшого зростання цін на зерно, відповідно на борошно, виробники цукру вже заявили про здорожчання свого продукту. До того ж пекарі можуть зіткнутися з дефіцитом продовольчого зерна», – констатує Дученко.

Фото: svoi.rodynna-kovbaska.ua

Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Борис Шестопалов ще більш скептичний у своїх прогнозах.

«Ціна на хліб виросте, але питання - на скільки. Зростатиме вона поступово на 7-8% чи відразу на 30%? І це може статись за день. Якщо до 15 січня не стартують торги (за фіксованими цінами відповідно до постанови Кабміну. – LB.ua), ціни на полицях уже наступного тижня можуть зрости відразу на 30%. Але і це не головна проблема. Ми можемо зіткнутися з тим, що хліба просто не буде, бо в компаній закінчаться обігові кошти, якими вони зараз закривають дірки через високу ціну на газ», – розповів Борис Шестопалов LB.ua.

А голова асоціації кондитерів «Укркондпром» Олександр Балдинюк зазначив, що є певні корупційні ризики, бо слідкувати за тим, хто купуватиме пільговий газ, буде спеціальна комісія, критерії роботи якої поки що невідомі.

«У попередньому списку були компанії, які або вже не працюють, або насправді не займаються випіканням хліба чи виробництвом молока», – констатує він.

Але Борис Шестопалов вважає, що корупційної складової вдасця уникнути.

"Так у попередньому списку були компанії, які або вже не працюють, або насправді не займаються випіканням хліба чи виробництвом молока. Створена спеціальна комісія, яка слідкуватиме за тим, щоб газ купували справді ті хто виробляє продукцію для національної безпеки. Наприклад, якщо завод місяць тому купував 50 тисяч кубометрів газу і зараз це робитиме, то зрозуміло, що він працював і раніше, а якщо він купував 10 тисяч, а тут купує 100 тисяч - це привід для перевірки. Також перевірятимуть на те, щоб не було підключень інших компаній. За це відразу викидатимуть зі списків", - сказав Шестопалов.

Фото: Ліга Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Борис Шестопалов

Яким чином усе працюватиме, достеменно ніхто не розуміє.

«З тих комунікацій, які були в нас з урядовцями, я особисто не побачив ні тактики, ні стратегії, за якими ми вийдемо з цієї кризи. Також незрозуміло, які компанії будуть відібрані для торгів за цей дешевий газ. Деякі компанії просто відкривають КВЕДи, за якими будуть іти торги, але вони цих товарів не випускають», – сказав він Lb.ua Олександр Балдинюк.

І додав, що подорожчання газу, вкупі з іншими складовими, створює критичні загрози для виробництва кондитерської продукції. І вже принаймні одна кондитерська компанія визнала себе банкрутом, а «ще одна вже готується продати свій бізнес і цехи будівельній компанії, яка зведе там багатоквартирні будинки».

Критична залежність від газу практично в усіх галузях матиме наслідки і для інших суб'єктів харчової промисловості.

Зокрема, підвищення ціни палива спричинило початок «війни» переробників молока з виробниками (молочними фермами) розповіла Lb.ua голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар . За її словами перші оголосили про зниження з 1 січня 2022 року закупівельної ціни на молоко на 10%, обґрунтовуючи це тим, що витрати на газ у структурі собівартості молочних продуктів займають велику частину. Такий крок став суттєвим ударом по молочних господарствах і поставив під загрозу всю галузь українського скотарства.