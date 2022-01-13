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Вітренко: "Північний потік - 2" має стояти на першому місці переговорів з Росією

"Потрібно накласти санкції, показати Путіну тверду позицію".

Вітренко: "Північний потік - 2" має стояти на першому місці переговорів з Росією
Фото: CNBC

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає асбурдною відсутність питання "Північного потоку" на порядку денному переговорів з Росією. На його думку, санкції проти газопроводу могли б стати реальним механізмом стримування РФ, тому що Володимир Путін розуміє тільки силу.

Про це він сказав у коментарі CNBC.

"Дуже важко зрозуміти, як це питання може пройти непоміченим чи не мати жодних наслідків. Це те, що має бути на першому місці. Потрібно накласти санкції проти "Північного потоку - 2", показати Путіну тверду позицію", - вважає Вітренко.

Він наголосив, що у випадку нового вторгнення Росії в Україну потрібно буде накладати санкції вже не проти другого, а проти першого "Північного потоку", який працює з 2011 року.

"Я не кажу, що "Північний потік - 2" - це єдине питання, яке має стояти на порядку денному, але він має бути на першому місці, якщо Захід хоче показати, що він налаштований серйозно", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, що "Північний потік - 2" уже побудували, заповнили газом, але ще не запустили. Процес сертифікації газопроводу призупинили у листопаді на невизначений термін. Це пов'язано зі швейцарською реєстрацією компанії Nord Stream 2 AG, тоді як оператором газогону має бути німецька юридична особа.

Nord Stream 2 AG - проєктна компанія, створена для планування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Цуг, Швейцарія. Засновником Nord Stream 2 AG є Gazprom international projects LLC, дочірня компанія ПАТ "Газпром". 

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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