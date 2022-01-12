Офіс президента анонсував доступну іпотеку для сімей з сукупним доходом 20-30 тис. гривень

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що до квітня в Україні запустять програму "Українська мрія", яка дозволить купити квартиру в кредит під 5% річних.

"Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис. грн. сукупно. Наше завдання - дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис. грн", - цитує Шурму агентство "Інтерфакс-Україна".

"Все надзвичайно просто, навіть у підрахунках. Вартість квартири - 1,5 млн грн: це 75 тис. грн на рік, або 6,25 тис. грн на місяць плюс відсоткова ставка 5% річних. Це буде падаючий платіж: спершу 75 тис. грн на рік, в кінці це буде 0. Тобто якщо порахувати ануїтетно [щомісячні платежі рівними частинами, де спершу переважають відсотки по кредиту, потім тіло кредиту] або падаючим платежем, це буде 3 тис. грн відсотків на місяць. Відповідно - за 10 тис. грн на місяць родина отримує зрозумілий доступний продукт", - сказав він.

За його словами, скористатися програмою зможуть усі, хто отримує офіційний дохід.

Ставку у 5% будуть створювати "штучно, за рахунок субсидування відсоткової ставки", додав він.

Шурма заявив, що у перший рік програми планують видати 30 тисяч іпотечних кредитів, а потім вийти на "стабільні 150 тис. іпотек щороку".

"Це удвічі або в 2,5 рази збільшить обсяг будівництва порівняно з нинішнім і дозволить нам вийти на певний нормальний рівень, необхідний для збалансованої економіки. Що стосується фінансування, завжди чомусь говорять про бюджет. Але бюджетні кошти - це лише для запуску механізму. Далі мають запрацювати монетарні інструменти, тобто коли ліквідність банківського сектору, українського чи західного, починає працювати в цих продуктах. В Америці, Китаї чи Європі сума таких кредитів - трильйони доларів на рік", - додав заступник голови Офісу президента.

При цьому кредити під 5% річних можна буде отримати не тільки для придбання житла, але й, наприклад, електромобіля.

Нагадаємо, що вперше про програму "Українська мрія" заявив у грудні 2021 році президент Володимир Зеленський. За його словами, "кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії".

Восени 2021 року Кабінет міністрів вирішив випустити держоблігацій у розмірі 20 млрд грн для фінансування іпотечних програм. Гроші призначені для Української фінансової житлової компанії, яку створили для впровадження механізму іпотеки в Україні.

Президент Володимир Зеленський ще 2020 року анонсував державну програму іпотеки, а Кабінет Міністрів поставив собі за мету знизити ставки по іпотеці до 5-7% річних.