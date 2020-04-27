Зеленский анонсировал программы ипотеки и кредитов для малого бизнеса

Их презентуют уже на этой неделе.

Кабинет министров и Нацбанк на этой неделе должны презентовать две важные экономические программы. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первая - ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим сотрудникам", - объяснил он.

Зеленский также добавил, что в апреле 2020 цена на газ для населения снизилась на 15% в сравнении с мартом и почти на 40% с январем. Это самая низкая цена на газ для населения за последние четыре года.

Также Зеленский приветствовал решение НБУ снизить учетную ставку до 8%.

"Это позволит банкам уменьшить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне", - заявил Зеленский.

Кроме этого, президент сообщил, что Минздрав уже получил около 500 000 ПЦР-тестов украинского производства, а сегодня отгружают еще 200 000.

Напомним, что Кабмин на заседании в среду планирует позволить открытие 280 крытых рынков, которые обеспечивают граждан продовольством и дают возможность фермерам продать свою продукцию.