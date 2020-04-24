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Урожай зерна в Украине из-за засухи и COVID-19 сократится на 20%, - Минэкономики

Производство зерновых культур ожидается на уровне 60 млн тонн.

Урожай зерна в Украине из-за засухи и COVID-19 сократится на 20%, - Минэкономики
Фото: oblvesti.com.ua

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что в 2020 году в Украине соберут только 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

"По скорректированным прогнозам, в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", - сообщило министерство в пятницу.

По состоянию на 23 апреля, в Украине засеяли 7,8 млн га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами (52% от прогноза) под урожай 2020 года.

На данный момент уже посеяно ячменя на площади 1,073 млн га (97,5% от прогноза), гороха - на 385,35 тыс. га (97,3%), пшеницы - на 119 тыс. га (89,8%), овса - на 93,54 тыс. га (98,5%), подсолнечника - на 3,2 млн га (51,6%) и кукурузы - на 2,4 млн га (44,4%).

Также было посеяно сахарной свеклы на площади 199,8 тыс. га, или 95,6% от прогноза.

Кроме того, соя посеяна на площади 237 тыс. га, или 16,9% от прогноза.

Напомним, что урожай в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн.

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Источник: "Українські новини"
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