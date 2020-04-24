Руководитель Черноморской таможни обвинил Дерипаску в уходе от таможенных платежей

Черноморская таможня уже второй месяц "воюет" с российским олигархом Олегом Дерипаской, который по-прежнему является бенефициаром "Николаевского глиноземного завода" (НГЗ) и уходит от таможенных платежей, а также сознательно подвергает регион экологической катастрофе. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий.

"С 2004 года, во времена второго президента Украины, НГЗ продали Олегу Дерипаске, вплоть до 2010-го завод работал по следующей схеме - завозит бокситную глину, капскую соду и производит на территории предприятии боксит (основное сырье для производства алюминия), который в последствии вывозится. В рамках переработки боксита на предприятии образуется красный шлам - опасное вещество, утилизировать которое сложно и дорого, поэтому оно хранится в резервуарах десятки лет", - рассказывает Щуцкий.

По его словам, НГЗ не утилизирует этот отход и в своей технологической схеме не указывают, какое именно количество красного шлама с производства боксита образуется. Если на территории НГЗ что-то произойдет с красным шламом –разрушения будут губительны для области и будут превышать последствия аналогичной катастрофы в Венгрии в 2010 году, когда произошло разрушение плотины глиноземного завода, сдерживавшей резервуар с красным шламом.

"На сегодня количество красного шлама на территории Николаевской области огромное. По нашему убеждению, они обязаны его утилизировать. Если вы считаете, что это не отходы, а товар - тогда введите его в режим товара и реализовывайте. Но они решили накапливать его здесь, создавая бомбу замедленного действия. Я считаю, что на сегодня мы подошли к той стадии, что или мы приводим бизнес и экологическую ситуацию в порядок, или завтра - наши дети будут жить в другой стране. Иного выхода нет. Просто вспоминаем венгерский проект, и получаем ситуацию в разы хуже", - добавил Щуцкий.

Кроме того, по утверждению Щуцкого, на предприятии в обход таможенным платежам реализовывают галий - дорогой химический элемент, которого на НГЗ вырабатывают ориентировочно более 10 тонн в год, и с которого имеют порядка 2 млн чистого заработка.

"Таким образом, для реализации этой схемы, Дерипаска выводит НГЗ из состава "РусАла", чтобы избежать прямой растаможки, и от технической документации по процессу переработки, чтобы опять же уйти от платежей. В результате Дерипаска становится монополистом по производству алюминия в Украине. Чтобы избежать нарушения законодательства, ему нужно было заявить, что в отходах производства образуется красный шлам и предъявить два варианта для разрешения этой ситуации: утилизировать или вывозить. Но он выбрал суд, поэтому будем разбираться в судах, почему "таможня не права", - резюмировал руководитель Черноморской таможни.

Напомним, ранее на Черноморской таможне рассказали о новых схемах контрабандистов. По словам Щуцкого, многие контрабандисты начали более искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить.

Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александра Щуцкого было назначено исполняющим обязанности Черноморской таможни.