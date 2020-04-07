Правоохранители рассматривают пять версий нападения на николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного как "Мультик".
В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что покушение квалифицировали по признакам п.6 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (совершение умышленного убийства из корыстных побуждений).
Отмечается, что версии мотива совершения преступления:
- преступление могло быть совершено на почве мести;
- это связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;
- поводом стала конкуренция в бизнесе;
- преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений;
- покушение на убийство было совершено по заказу.
Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления, и для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей.
Сообщается, что пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.
Кроме этого, было обнаружено оружие, из которого было совершено покушение.
"На техническом этаже пятиэтажного жилого дома был найден охотничий карабин “Сайга” калибра 7,62, оснащенный магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищена в 2018 году и по сей принадлежало частному лицу", - сообщили в МВД.
Санкция статьи, что расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.
Напомним, что Михаил "Мультик" Титов стал известен в 2017 году после того, как его задержала Служба безопасности Украины.
Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко назвал Мультика лидером преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонов, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ якобы установили контроль за деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.