Конфликт мог быть связан с земельными вопросами.

Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Жоравка Киевской области в четверг произошел вооруженный конфликт между местным жителем и фермером.

Как сообщается на сайте полиции, 59-летний житель Жоравки пришел к директору фермерского хозяйства просить деньги на лечение.

Когда они вышли на улицу, мужчина неожиданно достал самодельный пистолет и выстрелил фермеру в живот. На шум выбежали другие сотрудники предприятия, и в этот момент у него в руках взорвалась граната.

Фото: kv.npu.gov.ua

Стрелок погиб на месте, а фермера и его юриста, получившего травмы в результате взрыва, госпитализировали.

Яготинская полиция открыла два уголовных производства - по факту покушения на убийство (ст.15 ст.115 УК) и по факту самоубийства (ст.115 УК). Также решается вопрос об открытии дела о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК).

Местное издание "Моя Киевщина" со ссылкой на свои источники пишет, что житель Жоравки был болен раком легких, а убить он пытался директора ООО "Жоравская нива" Сергея Галагана.

Местные жители рассказали, что причиной конфликта могли быть земельные вопросы. Якобы фермер препятствовал жителям села в получении участков для ведения личного хозяйства.