В ГосЧС утверждают, что угрозы населенным пунктам нет.

На территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области с утра среды, 1 апреля, продолжается пожар.

Фото: facebook.com/nizhnednestrovsky

Пресс-служба областного управления ГосЧС сообщает, что угрозы населенным пунктам нет.

Администрация парка сообщила, что возгорание началось ночью. Причиной пожара там считают поджог.

Фото: facebook.com/nizhnednestrovsky

Фото: facebook.com/nizhnednestrovsky

По данным ГосЧС, вызов на 101 поступил только в 07.:42 утра.

"1 апреля в 07:42 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса - Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка. В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг обстановки и тушения пожара на доступных участках местности. Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

О пожаре в Нижнеднестровском национальном парке сообщалось также в январе.