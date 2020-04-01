На территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области с утра среды, 1 апреля, продолжается пожар.
Пресс-служба областного управления ГосЧС сообщает, что угрозы населенным пунктам нет.
Администрация парка сообщила, что возгорание началось ночью. Причиной пожара там считают поджог.
По данным ГосЧС, вызов на 101 поступил только в 07.:42 утра.
"1 апреля в 07:42 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса - Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка. В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг обстановки и тушения пожара на доступных участках местности. Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава.
О пожаре в Нижнеднестровском национальном парке сообщалось также в январе.