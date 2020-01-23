О происшествии сообщили в ГосЧС и департамент экологии Одесской ОГА.

В среду, 22 января, в Одесской области произошел пожар в Нижнеднестровском национальном парке.

Об этом сообщила пресс-служба парка в фейсбуке.

"Около 15 часов 22 января зафиксирован пожар на территории Нижнеднестровского НПП, в районе озера Погорелого, который распространился к станции "Днестр". Через час, между 16:00 и 16:30 часов новый очаг появился уже на смежной, городской территории, в районе Зеленого Хутора, между озерами Попово и Сафьяны, и перебросился на территорию парка. До 19 часов еще горело на берегах реки Турунчук", - говорится в сообщении.

Инспекторы Нижнеднестровского НПП сообщили о происшествии в ГосЧС и департамент экологии Одесской ОГА. Также готовят заявление в полицию.

Фото: facebook.com/nizhnednestrovsky

Экологи парка отмечают, что такие пожары, как правило, распространяются очень быстро из-за сильного порывистого ветра, и тушить их без спецтехники почти невозможно.

Напомним, в октябре 2017 года в Нижнеднестровском национальном парке произошел пожар. Сообщалось, что возгорание - результат умышленного поджога.