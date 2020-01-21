В Одесской области расследуют "халтурное" строительство жилья для военных

Подрядчики завысили стоимость и объемы работ при строительстве казарм и спорткомплекса для военнослужащих.

В Одесской области следователи полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры расследуют ненадлежащее строительство объектов для военных в двух населенных пунктах.

Речь идет о завышение стоимости и объемов работ подрядчиками на строительстве пяти казарм улучшенного типа в военном городе в пгт Черноморское, что в Одесской области. Уголовное производство открыто по ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжким последствиям), сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Кроме того, расследуется завышение стоимости и объемов работ подрядчиками при строительстве физкультурно-оздоровительного центра в военном городке Дачное-2, расположенного в с. Дачное Одесской области. Производство открыто по ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ним путем служебных злоупотреблений) и ч.2. ст. 366 (служебная подделка, которая привела к тяжелым последствиям).

"В указанных уголовных производствах проводится комплекс следственных и процессуальных действий, получены выводы судебных экспертиз, в том числе и строительно-технических, которые установили нарушения при строительстве объектов в особо крупных размерах. Продолжаются следственные исследования в рамках экспертиз, предметом которых является подтверждение нанесенных государству убытков", – добавили в прокуратуре.

Отмечается, что информация о некачественном строительстве казарм была обнародована местным одесским изданием "Думская". Журналисты установили, что строительство велось с нарушениями, из-за чего на стенах жилья для военных образовался грибок. Помимо этого, в зданиях нет канализации.

Напомним, что 7 января в фургончике на территории недостроенного общежития для военных в пгт Черноморское произошел пожар. Погибли трое строителей, которые там находились.