В деле о завладении имуществом Нацгвардии и оборудках "Укрбуд" появился еще один подозреваемый

Из-за того, что он является адвокатом, подозрение ему подписывал генпрокурор.

Прокуроры САП вручили подозрение бывшему заместителю президента госкорпорации в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.

Из-за того, что указанное лицо является адвокатом, подозрение подписывал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщили на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что в растрате средств Нацгвардии подозревают экс-нардепа и бывшего президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася. По версии следствия, он, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

В ходе расследования был задержан бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров.

МВД и "Укрбуд" заключили контракты проектирования и строительства жилого дома в Печерском районе, который потом разросся до ЖК "Аристократ". После этого группа лиц, в том числе чиновники НГУ, по предварительному сговору решили заключить дополнительные договора для обмена нежилого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Оберег", который находится на окраине города, с целью завладения частью этого имущества во время обмена.

При этом было привлечено лицо, которое провело оценку имущества, что должно быть передано по время обмена, путем необоснованного занижения стоимости недвижимости в "Аристократе" и увеличения в "Обереге".

Напомним, вчера один из подозреваемых в этом деле, Максим Микитась, был снят с самолета в Великобританию.