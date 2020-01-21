Институт нацпамяти готовит цикл лекций по декоммунизации для школ

Главная задача института - чтобы люди сами захотели освободиться от коммунистического прошлого.

Украинский институт национальной памяти готовит цикл лекций по вопросам декоммунизации для школ. Об этом сообщил глава института Антон Дробович агентству "Украинские новости".

"Мы сейчас как раз планируем ряд событий, проектов на год. Например, циклы лекций в школах", - сказал он.

Дробович также сообщил, что в марте должен быть запущен семинар в Каховке по так называемой креативной декоммунизации. Этот семинар будет направлен на решение того, что делать обществу для освобождения своего пространства от коммунистических символов.

Он также отметил, что главная задача института на данный момент состоит в том, чтобы люди сами захотели освободиться от коммунистического прошлого.

"Самая главная задача - это чтобы большинство людей на местах сами хотели изменить свое пространство. Мы размышляем как подать так, чтобы молодежь, активная часть населения, это хотела делать. Потому что мы сейчас видим, что где-то есть равнодушные люди, где-то есть ностальгирующие, а есть активисты, которые категорически против. Надо сделать так, чтобы большинству было интересно такое перевоплощение", - отметил он.

Напомним, ранее Дробович сообщал, что создание архива репрессивных органов, который планируют построить в Киеве на Троещине обойдется в 550 млн гривен. В 2020 году на создание архива из бюджетных средств будет выделено около 50 млн гривен.