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Институт нацпамяти передумал сносить "Легендарную тачанку" в Каховке

У монумента решили создать Музей монументальной пропаганды.

Институт нацпамяти передумал сносить "Легендарную тачанку" в Каховке
Фото: Википедия

Монумент "Легендарная тачанка", которая является визиткой Каховки Херсонской области, сносить не будут.

Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский.

"Сегодня совместно с главой Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине!", - написал министр в своем телеграм-канале.

Отдельную благодарность министр выразил бывшему директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду и пообещал сообщить детали "ближе к марту".

Как сообщалось, Институт национальной памяти требовал снести в Каховке в Херсонской области монументы "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели" в рамках закона о декоммунизации. Власти города сносить памятники, которые являются визитками Каховки, отказались.

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