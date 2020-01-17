Институт нацпамяти передумал сносить "Легендарную тачанку" в Каховке

Монумент "Легендарная тачанка", которая является визиткой Каховки Херсонской области, сносить не будут.

Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский.

"Сегодня совместно с главой Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине!", - написал министр в своем телеграм-канале.

Отдельную благодарность министр выразил бывшему директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду и пообещал сообщить детали "ближе к марту".

Как сообщалось, Институт национальной памяти требовал снести в Каховке в Херсонской области монументы "Легендарная тачанка" и "Девушка в шинели" в рамках закона о декоммунизации. Власти города сносить памятники, которые являются визитками Каховки, отказались.