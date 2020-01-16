В Киеве анонсируют концерт Серова, который выступал в Крыму после аннексии

В Палаце "Украина" в Киеве анонсируют концерт российского певца Александра Серова, который выступал в аннексированном Россией Крыму в 2017 году.

На сайте Палаца "Украина" сообщается, что концерт запланирован на 23 марта. Цена билетов стартует от 350 гривен.

"Увидеть Александра Серова своими глазами и услышать его самые известные песни можно будет 23 марта 2020 года на главной сцене страны!" - говорится в сообщении пресс-службы палаца.

Как отмечает Крым.Реалии, в ноябре 2017 года Серов выступал в Симферополе и Севастополе. Из-за этого он оказался в базе украинского сайта "Миротворец". При этом Серова нет в списке "деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины".

Фото: Крым.Реалии

Серов - уроженец Николаевской области. В 1982-1984 годах руководил ВИА "Черемош" в Черновцах, в котором пели сестры Лидия и Аурика Ротару. После этого переехал в Москву.

Ранее сообщалось, что на 27 апреля в Киеве запланирован концерт бывшего солиста российской группы "Браво" Валерия Сюткина, который назвал аннекию Крыма "восстановлением исторической справедливости".