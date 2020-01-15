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В Киеве отменили лекцию российского эксперта, который называл Евромайдан "жыдомайданом"

Организаторы лекции заявили, что не знали о высказываниях спикера. 

В Киеве отменили лекцию российского эксперта, который называл Евромайдан "жыдомайданом"
Митя Алешковский
Фото: primamedia.ru

В Киеве отменили лекцию соучредителя российского ресурса "Такие дела" Мити Алешковского, который высмеивал Евромайдан, называя его "жыдомайданом" и заявлял, что украинскую экономику контролирует "Газпром". Об этом на фейсбуке сообщил Центр развития благотворительности, который был организатором лекции.

Основательница центра Мария Артеменко заявила, что после анонса лекции Алешковского, на нее обрушился шквал гневных комментариев и угроз. 

Пользователи фейсбука прислали Артеменко скриншоты и архивные посты Алешковского в соцсетях, где он высмеивал Евромайдан и утверждал, что всю украинскую экономику "контролирует вентиль в Газпроме". 

"Переговоры о лекции мы начали по принципиальным вопросам к спикеру по его позиции о Крыме и войну в Украине. Получили однозначные ответы, что и стало причиной для приглашения. После публикации анонса в комментариях стали появляться старые скрины провокационных твиттов Мити о событиях в Украине. Ни я лично, ни команда Центра развития благотворительности ни была с ними знакома. После получения информации мы приняли решение отменить лекцию", - сообщила Артеменко.

Напомним, в начале января в Киеве отменили выступление российского политика и журналистки Ирины Хакамады. Ее приезд вызвал волну возмущения из-за позиции Хакамады относительно оккупации Крыма.

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