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Как вырастить счастливых детей? Честные ответы мамы Актуально

– Зачем ты мыло вылила?

– Чтобы посмотреть, как оно льется!

Вполне логичный ответ шестилетней Иванки на вопрос мамы, если бы не одно «но». Дочка проводит наблюдения за жидким мылом раз 50 в день. Каждый день. Что бы вы делали в такой ситуации? А если такие опыты проводит не один ребенок?

Фото: предоставлено пресс-службой

Усложним задачу. А если детей четверо, и трое из них – усыновленные? Что, у вас тут же возникли еще сотни вопросов? Честные ответы и про мыло, и про многие другие ежедневные большие и маленькие, психологические и практические задачи воспитания – в видеоблоге на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова «Как вырастить счастливых детей».

Вы спросите: почему Наталья Ивко?

Каждый ребенок должен расти в любящей семье. Это принцип, заложенный Ринатом Ахметовым в основу деятельности программы «Сиротству – нет!». Поэтому 10 лет назад заработал портал «Сиротству – нет!». Он был задуман как мостик между детьми, которым нужны родители, и родителями, которые ищут детей.

Фото: предоставлено пресс-службой

Одной из первых там была размещена анкета трехлетней Наташи. Очень скоро ее усыновила семья Ивко из Борисполя. Спустя несколько лет у супругов родилась дочка Соломийка. А три года назад в семье появилась трехлетняя Иванка. Ее родители также нашли благодаря порталу национального усыновления «Сиротству – нет!». Иванку оставили сразу после рождения; и до того, как она нашла своих любящих маму и папу, сменила три интерната. Теперь Иванка – главная помощница мамы. Ну, в свободное от исследований время, конечно. Спустя еще год в семье «родилась» пятнадцатилетняя Александра, анкета которой тоже была размещена на сайте Фонда Рината Ахметова.

Фото: предоставлено пресс-службой

Вот так, благодаря порталу «Сиротству – нет!» и появилась на свет большая семья Ивко. За десять лет работы портала с его помощью новых родителей нашли порядка 10 тысяч детей.

Кроме того, за прошедшее десятилетие программа «Сиротству-нет!» Фонда Рината Ахметова сформировала в Украине культуру национального усыновления и стала лидером в сфере благотворительных программ по усыновлению. И сегодня портал «Сиротству – нет!» является самым прямым мостиком, который помогает детям-сиротам и их новым родителям найти друг друга.

Фото: предоставлено пресс-службой

Десять лет назад факты усыновления скрывали. Фонд Рината Ахметова сделал все, чтобы усыновлением гордились. И теперь о том, как живут и растут усыновленные детки, вы можете узнавать из живого блога на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно задавайте свои вопросы Наталье Ивко!

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