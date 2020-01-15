"Хату бракосочетаний" Саакашвили решили перенести из Одессы в Кодыму

"Хату бракосочетаний" возле Одесской областной госадминистрации, построенную при Михаиле Саакашвили, решили демонтировать и перенести в Кодыму, где ежегодно проходит фестиваль украинской этнической культуры.

Такое решение приняла ОГА, рассказал "Думской" вице-губернатор Денис Ванаш.

"В Кодыме хотят создать музей украинской самобытности из таких домиков. Эту же территорию (возле ОГА, - ред.) мы продолжаем рассматривать в концепции памятника Героям Небесной сотни. Впрочем, это предварительное решение, потому что пока нет никаких документов на этот домик (их не было с самого начала, - ред.), и мы сейчас обращаемся в госархстройинспекцию и после ответа будем принимать окончательное решение", - пояснил чиновник.

Отмечается, что совещание по "хате" состоялось без присутствия СМИ. Ванаш утверждает, что это было сделано "для эффективного использования времени". При этом он подчеркнул, что информация о судьбе здания не является закрытой.

Напомним, в Украине в 2016 году стартовал пилотный проект по регистрации брака в течение суток. Сначала услуга была доступна в нескольких городах Украины, среди которых Киев, Одесса, Львов, Мариуполь, Северодонецк и Херсон. А позже - заключить брак за сутки стало возможным по всей стране.

В 2016 году Саакашвили открыл круглосуточную "хату бракосочетаний". Он тогда отмечал, что подобные услуги экспресс-женитьбы предоставляют в Лос-Анджелесе и Батуми.

В феврале 2017-го мэр Одессы Геннадий Труханов предложил перенести сооружение в парк Шевченко, но ничего сделано не было. В мэрии пояснили, что не могут найти собственников объекта. Также, по словам Труханова, в ОГА "забыли" пройти соответствующую регистрацию для установления постройки.

В 2018 году депутаты Одесского облсовета поддержали обращение к главе ОГА о демонтаже "хаты бракосочетаний".