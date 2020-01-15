Газета Верховной Рады опубликовала закон о штрафах за “кнопкодавство”

Сегодня, 15 января в парламентской газете "Голос Украины" опубликовали закон № 404-IX о штрафах для нардепов за так называемое кнопкодавство.

Документ устанавливает уголовную ответственность за умышленное совершение нардепом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата (неличного голосования). За это предусмотрен штраф от 3 тысяч (51 тыс. грн) до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).

Так, в случае обнаружения на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования вместо другого депутата рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается.

Законом определяется процедура, по которой главенствующий на пленарном заседании устанавливает наличие соответствующего народного депутата в зале заседаний Рады, а в случае его отсутствия сообщает ВР о выявленном факте нарушения требований относительно личного голосования и поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного депутата и передать ее главе. Далее должно проводиться повторное голосование по предложению, которое ставилось на голосование последним.

После этого главенствующий дает поручение Аппарату ВР безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении нардепом требований относительно личного голосования. Это сообщение вместе с протоколом, стенограммой соответствующего пленарного заседания, а также его видеозаписью предоставляется спикеру для направления в ГБР.

Закон также предусматривает, что аккредитованные в парламенте журналисты могут обращаться в Аппарат ВР при фиксации фактов нарушения личного голосования.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в "Голосе Украины".