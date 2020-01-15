Украина просит Иран предоставить черные ящики сбитого самолета МАУ

Офис Генпрокурора и СБУ обратились в компетентные органы Исламской Республики.

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о передаче украинским правоохранителям бортовых самописцев самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит иранскими военными.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что ранее было принято решение об изменении квалификации уголовного правонарушения, по которому открыто производство.

"Следствие будет продолжаться по статьям УК, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ", - отмечается в сообщении.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

10 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ.