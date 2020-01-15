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При пересечении КПВВ на Донбассе в 2019 умерли 27 человек

Медицинскую помощь предоставили более 300 людям.

При пересечении КПВВ на Донбассе в 2019 умерли 27 человек
Фото: Макс Левин

При пересечении КПВВ в Луганской и Донецкой областях за 2019 год умерли 27 человек, в основном это люди пожилого возраста.

Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена на Донбассе Паве Лисянский.

По его словам, за 2019 год бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов и оказали медицинскую помощь 301 человеку.

"Сегодня я повторно обратился (направил письма) к главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и главе Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю, с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей", - написал Лисянский в фейсбуке.

Он отметил, что постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям.

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