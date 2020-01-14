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В Киеве между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке произошла драка со стрельбой

Сообщается о четырех пострадавших.

В Киеве между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке произошла драка со стрельбой
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Сегодня утром между активистами и представителями застройщика на скандальной стройке на Никольской Слободке в Киеве произошла драка со стрельбой.

Фрагемент видеозаписи конфликта опубликован на странице ГО "Никольская Слободка" в фейсбуке.

Сообщается, что в ходе конфликта четыре человека пострадали от газа и стрельбы.

"И это после того как вчера "Благоустрій" выдал предписание на демонтаж нового забора, Департамент охраны культурного наследия выдал Предписание на остановку строительных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 января жители Никольской Слободки возле метро "Левобережная" снесли бетонный забор скандальной стройки. Им уже не раз удавалось блокировать строительство трех 33-этажных жилых комплексов, которые должны разместиться на небольшой прибрежной территории рядом с пляжем "Веселка". Скандалы вокруг известной застройки береговой линии Днепра идут с 2016 года. Жители требуют остановить строительство и обустроить на его месте парк.

Земучасток, на который предъявляет права малоизвестная компания ТОВ "ЛВ-Холдинг" и на котором планирует построить ЖК "Sundance", является объектом "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра" и охраняется как культурное наследие с 2010 года.

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