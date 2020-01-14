Объяснить, что произошло, мужчина не смог, отметив лишь, что занимался хозяйством.

В Ровенской области полицейские задержали 86-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве жены.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Убийство произошло 13 января. Сообщение об обнаруженном окровавленном теле матери возле дома в селе Городец Владимирецкого района в полицию поступило около 14:00 от 55-летнего сына, который живет в селе Старая Рафаловка.

На место выехала следственно-оперативная группа.

"Даже опытных правоохранителей преступление поражало жестокостью. Во дворе лежало расчлененное тело 87-летней хозяйки, а рядом - топор и нож. 86-летний муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, он не смог, отметив лишь, что занимался хозяйством. Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек верхние и нижние конечности", - говорится в сообщении.

Фото: rv.npu.gov.ua

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления в рамках досудебного расследования по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса. Тело убитой направлено в морг. Точную причину и обстоятельства смерти установит экспертиза.

Подозреваемый задержан, но из-за ухудшения здоровья он помещен в медучреждение под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Также полицейские выяснили, что погибшая потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал муж, который тоже плохо видит. При этом соседи характеризуют супругов, которые воспитали двух дочерей и сына, только с положительной стороны.

Напомним, в Одессе женщина пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой.