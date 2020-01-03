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Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой

От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

Одесситка пригласила бывшего мужа на Новый год и забила его насмерть деревянной скалкой
Фото: Скриншот видео

В Одессе женщина пригласила отмечать Новый год своего бывшего мужа, с которым после развода поддерживала дружеские отношения. В разгар празднования между бывшими супругами возник спор, в ходе которого хозяйка схватила деревянную скалку и начала бить ею гостя по голове. От полученных травм 43-летний мужчина умер на месте.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

О произошедшем полицейские узнали от самой женщины - она позвонила на спецлинию "102 и зявила о домашнем насилии над ней.

"Приехав по вызову, в квартире заявительницы полицейские обнаружили тело мужчины с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. С места происшествия изъяли и вероятно орудие преступления - скалку и другие вещественные доказательства", - сообщили правоохранители.

40-летнюю подозреваемую задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ее действия квалифицировали как умышленное убийство. Женщине сообщили о подозрении, а сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, в ноябре в Закарпатской области женщина насмерть забила своего сожителя метлой.

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