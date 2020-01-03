В Киевской области экс-сотрудницу канцелярии ГПУ задержали по подозрению в сбыте метадона

При обыске у нее нашли и изъяли 30 таблеток метадона.

Правоохранители задержали сотрудницу канцелярии Генеральной прокуратуры Украины в Киевской области по подозрению в сбыте метадона.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой в селе Бородянка обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

О возможном сбыте наркотика сообщили местные жители.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что задержанная не занимала должность прокурора и во время возможного преступления в Офис переведена не была.

Напомним, 2 января в Украине начал работу Офис генерального прокурора вместо ГПУ. Верховная Рада создала Офис генерального прокурора 19 сентября.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал законопроект о реформе прокуратуры. Теперь, после после проведения аттестации прокуроров, структура будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Максимальное количество сотрудников прокуратуры сокращается с 15 тыс. до 10 тыс. Генпрокурору предоставляются полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений. Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием.